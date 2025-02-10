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Bursa'da Sürücülerden Ambulansta Fermuar Sistemi Uygulaması

Bursa'da Sürücülerden Ambulansta Fermuar Sistemi Uygulaması
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Bursa'da, ambulansın yanından geçen sürücüler başarıyla fermuar sistemini uyguladı. Sağlık personelinin kameralarına yansıyan bu anlar, yoğun trafikte ambulansın hızlı bir şekilde hastaneye ulaşmasına yardımcı oldu.

Bursa'da ambulansı gören sürücüler, fermuar sistemini başarıyla uyguladı. Duyarlı sürücülerin o anları ambulanstaki sağlık personelinin kameralarına yansıdı. Bursa'daki sürücülerin, ambulansı gördüklerinde fermuar sistemini uygulaması büyük alkış aldı.

Bursa'da Kestel ilçesinden aldığı vakayı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetişmeye çalışan 112 Acil Servis ekipleri, zamanla yarıştı. Ambulansın sirenlerini duyan sürücülerin ise, fermuar sistemini başarıyla uygulaması büyük beğeni topladı. Yoğun trafiğe rağmen ambulans vakaya hızla hastaneye ulaştırırken, sürücülerin her geçen gün fermuar sistemini başarıyla uygulaması ambulans içerisindeki kameraya yansıdı.

Sağlık yetkilileri, sıkışık trafikte sürücülerin ambulansı gördüklerinde ve sesini duyduklarında sol şeridi boşaltmaya çalışmamalarını, sol ve orta şeridin ortasını fermuar gibi açmalarını istedi.

Yapılan paylaşımın altına yapılan yorumlarda ise, vatandaşların sürücülerin bu sistemi iyi kavramaları gerektiği, ambulans şoförlerine yardımcı olmalarını istemesi de dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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