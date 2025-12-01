Bursa'da Su Ürünleri Denetiminde Yasal Olmayan İstavritler Ele Geçirildi

Balık halinde yapılan su ürünleri denetiminde 33 kasa istavrite, yasal boyutunun altında olması sebebiyle el konuldu.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım AŞ, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Balık haline gelen ekipler, 6 araçta kontrol yaptı. denetimde 33 kasa istavrite el konularak yasal boyun altında balık nakletmesi gerekçesiyle bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Sürdürülebilir balıkçılığın devamı için ekipler, denetimlerine aralıksız devam edeceğini açıkladı. - BURSA