Bursa'da Su Ürünleri Denetiminde Yasal Olmayan İstavritler Ele Geçirildi

Güncelleme:
Bursa'da yapılan su ürünleri denetiminde, yasal boyutunun altında olduğu tespit edilen 33 kasa istavrite el konuldu. Bir kişiye de idari para cezası uygulandı. Denetimlerin sürdürüleceği duyuruldu.

Balık halinde yapılan su ürünleri denetiminde 33 kasa istavrite, yasal boyutunun altında olması sebebiyle el konuldu.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım AŞ, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Balık haline gelen ekipler, 6 araçta kontrol yaptı. denetimde 33 kasa istavrite el konularak yasal boyun altında balık nakletmesi gerekçesiyle bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Sürdürülebilir balıkçılığın devamı için ekipler, denetimlerine aralıksız devam edeceğini açıkladı. - BURSA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Yorumlar (1)

