Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesi Doğanalan, Kazanpınar, Sincansarnıç, Kocakoru, Körekem, Killik, Ağaçlı mahalleleri; Nilüfer ilçesi Unçukuru, Üçpınar, Atlas, Kadriye, Maksempınar, İnegazi, Ayva, Fadıllı, Korubaşı, Gelemit Mahalleleri ve civarında 30 Haziran 2025 (PAZARTESİ) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında ve 01 Temmuz 2025 (SALI) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı vatandaşların tedbirli olması gerektiği duyuruldu - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel