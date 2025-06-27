Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı

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BUSKİ, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerindeki bazı mahallelerde 30 Haziran ve 1 Temmuz 2025 tarihlerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesi Doğanalan, Kazanpınar, Sincansarnıç, Kocakoru, Körekem, Killik, Ağaçlı mahalleleri; Nilüfer ilçesi Unçukuru, Üçpınar, Atlas, Kadriye, Maksempınar, İnegazi, Ayva, Fadıllı, Korubaşı, Gelemit Mahalleleri ve civarında 30 Haziran 2025 (PAZARTESİ) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında ve 01 Temmuz 2025 (SALI) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı vatandaşların tedbirli olması gerektiği duyuruldu - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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