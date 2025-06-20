Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı

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BUSKİ, Yenişehir İlçesi Ulucami Mahallesi ve çevresinde 21.06.2025-11.07.2025 tarihleri arasında su kesintisi olacağını duyurdu. Çalışmalar çerçevesinde 10.00-18.00 saatleri arasında kesintiler yaşanabilecek.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Yenişehir İlçesi Ulucami Mahallesi Mescit Sokak, Ali Haydar Sokak, Hacı Ali Sokak ve civarında 21.06.2025-11.07.2025 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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