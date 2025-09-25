Haberler

Bursa'da Su Kesintisi Duyurusu

BUSKİ, 26 Eylül 2025 tarihinden 27 Eylül 2025 tarihine kadar Bursa'nın bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, 26 Eylül 2025 tarihi saat 23: 50 ile 27 Eylül 2025 tarihi saat 23: 50 arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler:

Nilüfer ve Osmangazi İlçesi; Geçit Mahallesi Sanayi Cad. Gündoğdu Sok.-Nilüfer Çayı sınırına kadar Ahmet Yesevi Mahallesi Sanayi Cad. Balat Cad. Bey Sok. arasında kalan bölge Ahmet Yesevi Mahallesi Ahçe Sok. Piknik Cad. Hürriyet Cad. Büyük Sok. Balat Mahallesi Bahar Sok. Büyük Sok. Bey Sok. Billu Sok. Sanayi Cad. Hizmet Sok. Cezaevi Cad. Mavi Cad. Aliosman Sönmez Blv. Nilüferköy Mahallesi Kavaklıdere Sok. Nilüfer Cad. M. Yazıcılar Cad. Özerler Cad. Kolej Cad. Mudanya Blv. Aksungur Mah. Ahmetbey Mah.

Çağlayan Mah.

Mudanya İlçesi;

Mütareke, Ömerbey, Şükrüçavuş, Yeni, Hasanbey, Halitpaşa, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, Bademli, Akkoy, Altıntaş, Aydınpınar, Çepni, Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Göynüklü, Hasköy, İpekyayla, Işıklı, Küçükyenice, Kumyaka, Mirzaoba, Mürsel, Ülküköy, Yaylacık, Yörükali Mahallelerinin tamamı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
