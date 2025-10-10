Haberler

Bursa'da Su Kesintileri Başlıyor

BUSKİ, iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 10-16 Ekim tarihleri arasında planlı su kesintileri gerçekleştireceğini duyurdu. Kesintiler, 12 saati geçmeyecek şekilde dönüşümlü olarak merkez ilçelerde uygulanacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 10 Ekim-16 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.

Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
