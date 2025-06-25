Bursa'da Sosyal Sorumluluk Platformu İçin İlk Adım Atıldı

Yeşim Grup'un öncülüğünde, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu'nun moderatörlüğünde ve LÖSEV'in (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) ev sahipliğinde düzenlenen 'Bursa Sosyal Sorumluluk Platformuna Doğru İlk Adım' başlıklı çalıştayda, Bursa'da özel sektör ile sivil toplumun güçlerini birleştireceği örnek bir sosyal sorumluluk platformu için ilk adım atıldı.

İki yıldır Yeşim Grup koordinasyonunda ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu moderatörlüğünde sürdürülen, özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan çalıştaylar serisinin dördüncüsü, 20 Haziran Cuma günü, LÖSEV'in (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Daha önce sırasıyla "STK'lar ve Özel Sektör Temsilcileri İş Birliği Platformunu Nasıl Geliştirebilir?", "Sosyal Sorumluluk: İmaj mı? Dünyayı Değiştirme İdeali mi?" ve "Şirketlerin Küresel Amaçlar Yolculuğu: Doğru Hedef, Doğru Partner" başlıklarıyla düzenlenen buluşmalar, bu kez "Bursa Sosyal Sorumluluk Platformuna Doğru İlk Adım" temasıyla devam etti. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği çalıştayda, kentte sosyal sorumluluk alanında sürdürülebilir bir platformun oluşturulması için atılabilecek somut adımlar ele alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya, yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi. Sakarya, kısa süre önce Bursa'da faaliyete geçen Çocuk Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nün önemine de değinerek "LÖSEV olarak çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bursa'da hayata geçirdiğimiz Çocuk Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, bu vizyonun bir parçası olarak doğayla iç içe, bilim temelli ve özgür öğrenme ortamları sunuyor. Bugün burada, sosyal sorumluluk alanında daha güçlü iş birliklerine kapı aralayacak bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yeşim Grup öncülüğünde yürütülen çalıştay serisinin dördüncüsünü gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ise, "Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek ortak akıl ve iş birliği kültürünü geliştirmeyi amaçladığımız bu buluşmalarla, toplumsal etkisi yüksek projelerin temellerini birlikte atıyoruz. 'Önce İnsan' felsefemiz doğrultusunda, insan onuruna saygılı, çevreye duyarlı ve toplumsal faydayı esas alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz gönüllülük esaslı çalışmalarla sürdürülebilirlik odağında kalıcı ve etkili çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Bu yolculukta özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yan yana yürümekten ve birlikte dönüşüme katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalıştayın en dikkat çekici ve heyecan verici çıktısı, Bursa'da özel sektör ile sivil toplumun kalıcı bir iş birliği çatısı altında buluşmasını amaçlayan yeni bir sosyal sorumluluk platformunun kurulmasına yönelik güçlü ortak irade oldu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 17. maddesi olan "Amaçlar için Ortaklıklar" doğrultusunda şekillenen bu platformun, sivil toplum kuruluşlarıyla özel sektör arasında iş birliğini teşvik ederek toplumsal faydayı artıran yenilikçi projelere yön vermesi hedefleniyor. İsmi ve faaliyet alanlarına ilişkin ilk adımların atıldığı platformun çerçevesi, Eylül ayında düzenlenecek bir sonraki buluşmada netleştirilecek. - BURSA