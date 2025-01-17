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Bursa'da Sivil Anayasa Buluşmaları Programı Gerçekleşti

Bursa'da Sivil Anayasa Buluşmaları Programı Gerçekleşti
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Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi kapsamında Bursa'da düzenlenen Anayasa Buluşmaları programında, sivil anayasa yapım süreci masaya yatırıldı. Önceki kamu başdenetçisi ve adalet bakan yardımcısı, yeni anayasa ihtiyacına vurgu yaparak mevcut düzenlemelerin titizlikle uygulanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin 'Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi' çerçevesinde Bursa'da Anayasa Buluşmaları programı düzenlendi. Birlik Vakfı'nda gerçekleşen programda darbe anayasaları sonrası sivil anayasa yapım süreci masaya yatırıldı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi çerçevesinde düzenlenen Anayasa Buluşmaları Programı, Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde gerçekleşti. Programda, önceki dönem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve önceki dönem Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, sivil anayasa yapım sürecini ele aldı. Programa hukukçular yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Hukuk kültürümüzü yenilememiz gerekiyor. Sağlam anayasaya ihtiyacımız var. İdeal hukuk düzenlemesi yapmamız lazım. Bunlarla birlikte anayasanın uygulama noktasını da ele almamız lazım. Mevcut anayasa veya kanunlarımızda var olan düzenlemelerin titizlikle uygulanması için toplumun mutlaka gayret göstermesi gerekir. Hukuk kültürü oluşması lazım. Mevcut anayasada yaşanan sıkıntıların önemli bir kısmı da uygulamadan kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

Darbenin ardından yapılan 1982 anayasasında yapılan en köklü değişikliğin cumhurbaşkanını halkın seçmesi ve başkanlık sistemine geçilmesi olarak değerlendiren Malkoç, "1982 anayasasını kaldırıp yeni anayasa yapmak toplumdaki herkesin en büyük isteği. Gelin yapalım denildiğinde değişik bahanelerle yan çiziliyor. Bugün yeni anayasayı en çok kim ister, iktidar partisi için bundan daha ideal bir anayasa yok. Kanun hükmünde cumhurbaşkanı kararnameleri ile düzenleme yapıyor, yargıda tasarruflarda bulunabiliyor. Ama yeni anayasa teklifine en çok muhalefet karşı çıkıyor. 2007'de cumhurbaşkanlığı seçimini ana muhalefet partisi mitinglerle engellemeye kalktı. Seçimi engelleyemeyince bu kez askeri darbe yaptırmaya kalktılar. Mitingler demokratik hak ama askerler bildiri yayınlıyor. Muhalefet partileri askerler de sivil toplum gibi görüş açıklar diyor. Ama Cumhurbaşkanımız büyük bir olgunluk gösterdi. 1980 darbesi, 'meclisin cumhurbaşkanı seçememesinden olmuştur, dolayısıyla referandum oluşturalım cumhurbaşkanını halk seçsin' dedi. Bu milletin yolunu açmaktır. 2017 yılına gelindiğinde de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçelim denildi. 1982 anayasasında yapılan en köklü değişim cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve başkanlık sistemine geçilmesidir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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