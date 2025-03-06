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Bursa'da Sis, Dron Görüntüleriyle Büyüledi

Bursa'da Sis, Dron Görüntüleriyle Büyüledi
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Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehri gözlerden kaybettirdi. Dron ile çekilen görüntüler, muhteşem manzaralar sunarak korku filmi sahnelerini anımsattı.

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde sis etkili olurken, dron ile çekilen görüntüler de film sahnelerini aratmadı.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle şehir gözlerden kayboldu. Şehrin gökyüzünden çekilen drone görüntüleri hem muhteşem manzara oluştururken, hem de korku film sahnelerini aratmadı.

Bursa'da son günlerde etkili olan yoğun sis, özellikle şehrin batısında Nilüfer ilçesinde görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metreye kadar düşürdü.

Tamamen sis bulutlarının altında kaybolan şehrin dron ile çekilen masalsı görüntüleri izleyenleri mest etti. Sis bulutları saat 10.00'dan itibaren etkisini kaybetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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