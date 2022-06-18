Bursa'da sınava geç kalan öğrenciyi jandarma motorize timi yetiştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da sınava geç kalan öğrenciyi jandarma motorize timi yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Salih Bilal Aslan - Yerel
 - Güncelleme:

- Bursa'da sınava geç kalan öğrenciyi jandarma motorize timi yetiştirdi Bursa'da YKS'ye geç kalan bir öğrenciyi motosikletli jandarma ekibi yetiştirdi.

- Bursa'da sınava geç kalan öğrenciyi jandarma motorize timi yetiştirdi

BURSA - Bursa'da YKS'ye geç kalan bir öğrenciyi motosikletli jandarma ekibi yetiştirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsünde sınava girecek olan öğrenci geç kalınca öğrenciyi, Jandarma motosiklet timi sınav merkezine yetiştirdi. Görüntüler vatandaşlardan takdir topladı.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yerel

Jandarma Bursa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title