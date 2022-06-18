Bursa'da sınava geç kalan öğrenciyi jandarma motorize timi yetiştirdi - Bursa'da sınava geç kalan öğrenciyi jandarma motorize timi yetiştirdi Bursa'da YKS'ye geç kalan bir öğrenciyi motosikletli jandarma ekibi yetiştirdi. - Bursa'da sınava geç kalan öğrenciyi jandarma motorize timi yetiştirdi BURSA - Bursa'da YKS'ye geç kalan bir öğrenciyi motosikletli jandarma ekibi yetiştirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesi Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsünde sınava girecek olan öğrenci geç kalınca öğrenciyi, Jandarma motosiklet timi sınav merkezine yetiştirdi. Görüntüler vatandaşlardan takdir topladı. İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yerel Jandarma Bursa Yerel Haberler

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