Bursa'da Simidin Fiyatı Yükseldi

Bursa'da 12.5 liradan satılan 100 gram simidin fiyatı 15 lira oldu.

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Pınar, ham madde, elektrik ve doğal gaz ile personel giderleri ve kiralardaki artışlardan dolayı simide yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. 12.5 liradan satılan 100 gram simidin, 15 liraya yükseldi. - BURSA