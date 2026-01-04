Haberler

Rüzgarın etkisiyle devrilen otomobile çevredeki vatandaşlar koştu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen mini otomobildeki sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay kısa süreli panik yaşanmasına yol açtı.

Bursa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen mini otomobilde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'da şiddetli rüzgar, mini otomobili devirdi. Olayda kısa süreli panik yaşandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Sırameşeler Metro İstasyonu yakınlarında, Ankara istikametinde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki mini otomobil devrilerek yan yattı. Mini otomobilde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşların zamanında müdahalesi muhtemel bir facianın önüne geçti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
