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Bursa'da Şiddetli Fırtına Hayatı Felç Etti

Bursa'da Şiddetli Fırtına Hayatı Felç Etti
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Bursa'da etkili olan şiddetli fırtına, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 70 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, reklam tabelaları yıkıldı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın devam edeceğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bursa'da dün geceden beri etkili olan şiddetli fırtına şehirde hayatı adeta felç etti. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen insanlar ve okula gitmek isteyen çocuklar fırtınanın etkisiyle adeta uçtu. Bir çocuğun sürüklenmemek için direğe tutunarak beklemesi ise dikkat çekti. Birçok noktada ağaç, tabela devrilmesi ihbarı geldi.

Dün gece başlayan ve 50 kilometre hızla etkili olan lodosun bugün öğle saatlerinde 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu akşama kadar devam etmesi beklenen fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlar lodos sebebiyle yürümekte güçlük çekti. Küçük bir kız çocuğu annesine ve trafik ışıklarının direklerine tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Özellikle kadınlar ve çocuklar zor anlar yaşadılar. Bir çocuk ise annesinin elini bırakınca yere düştü.

Kentin üst kesimlerinde bir çok noktada reklam tabelası yıkıldı, ağaçların dalları kırıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde seyyar simitçi arabası ise devrilerek hasar gördü.

Mollaarap Mahallesi'nde çatı parçaları sokağa uçtu. Alemdar Mahallesi'nde kırılan ağaç yola devrildi. Temizlik görevlileri ise kırılan ağaç dalları ile uçan yaprakları temizleyerek mazgallarda muhtemel yağış sonrası sel yaşanmaması için tedbir aldılar.

İtfaiye ekipleri gece boyunca ve sabah saatlerinde bir çok noktada tehlike oluşturan çatı parçası, reklam tabelasına müdahale etti

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri fırtınanın bugün de etkili olacağını, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getirdiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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