Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım

İsrail medyasında atılan Türkiye manşetine bakın: Alışmamız lazım

Bursa'da şehit polisler için hatim

Bursa'da şehit polisler için hatim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş yıldönümünde, ülkenin huzur ve güvenliği için şehit olan polisler ve ebediyete intikal eden devlet görevlileri unutulmadı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş yıldönümünde, ülkenin huzur ve güvenliği için şehit olan polisler ve ebediyete intikal eden devlet görevlileri unutulmadı. Bursa'da okunan hatimler duası yapılarak, tüm şehitler ve vefat eden teşkilat mensupları için bağışlandı.

Bursa Muradiye Camii'nde Cuma Namazı öncesinde okunan Hatmi Şerifler için dua programı düzenlendi. Camii İmamı Muhammet Lütfi Taşçı tarafından, başta görevi başında şehit olmuş polisler olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Duaya Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, kurum ve kuruluşların müdürleri ile camii cemaati eşlik etti. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.