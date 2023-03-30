Bursa'da şehir merkezinde kar sevinci

Bursa'da beklenen kar yağışı şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Mart ayının sonunda lapa lapa yağan kar vatandaşın yüzünü güldürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar uyarısının ardından beklenen yağış gerçekleşti. Dün geceden beri soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte, şehir merkezine öğle saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Kimi şemsiyesiyle hızlı adımlarla ilerlerken, kimi ise kar yağışının keyfini çıkardı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kar yağışı, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

Termometreler 2 dereceyi gösterirken, vatandaşlar kar yağışının bereket olduğunu dile getirdi. Kurak geçen kış ayının ardından gelen kar yağışını değerlendiren vatandaşlar, "Allah bu millete yine acıdı. 80 günlük su kalmıştı. Barajlar kurumuştu. İnşallah bu kar yağışı ve yağmurlarla birlikte barajlar biraz olsun dolar" diye konuştu.

Uludağ başta olmak üzere baraj havzalarına yağan kar ve yağmur, doluluk oranlarını arttırdı. Doğancı Barajı yüzde 44 doluluk oranına ulaşırken, Nilüfer Barajı ise 15 olarak kaydedildi.

Bursa Orhaneli Çatak Osmaniye Köyü ve İznik'e bağlı dağ köylerindeki kar yağışı da cep telefonu kameralarına yansıdı. - BURSA