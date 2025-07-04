Bursa'da Şaka Deprem Korkusuna Neden Oldu

Bursa'da Şaka Deprem Korkusuna Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir işletmede yapılan şaka, sanayi esnafını paniğe sürükledi. Yere düşen sprey kutusu sesinin deprem olarak algılanması, vatandaşların can havliyle dışarı kaçmasına neden oldu. Olayın bir şaka olduğu anlaşılınca geri döndüler.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan bir şaka anı, sanayi esnafını kısa süreli paniğe sürükledi. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede çalışan kişi, arkadaşlarına sürpriz yapmak isterken ortalığı birbirine kattı. Eliyle yere düşürdüğü sprey kutusunun çıkardığı yüksek ses, o an dükkanda bulunanlar tarafından deprem sanıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, sesi duyan vatandaşlar can havliyle dışarı kaçtı. Ancak durumun bir şaka olduğu anlaşılınca, gülüşmeler eşliğinde içeri geri döndüler. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak çok sayıda yorum aldı.

"Böyle şaka düşmana yapılmaz," diyen vatandaşlar, özellikle deprem konusunda ülkece hassas bir dönemde bu tür şakaların yapılmasının uygun olmadığını belirtti. Bazıları olayın sadece bir anlık neşe olduğunu savunurken, bazıları ise bu tarz şakaların ciddi sonuçlara yol açabileceğini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti

Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.