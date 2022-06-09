Bursa'da sağanak yağış etkili oldu - Haberler

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Bursa'da sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursa'da sağanak yağış etkili oldu Bursa şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

Bursa'da sağanak yağış etkili oldu

BURSA - Bursa şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

Bursa'da şehir merkezinde 17.45 civarında başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini koruyacak yerlere koşturdu. Otobüsten inen vatandaşlar güçlükle çevredeki güvenli alanlara sığındı. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki salı gününe kadar yağışların Bursa ve civar illerde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Bursa'da, yarın sıcaklık 31 derece olarak tahmin edilse de yine yağmur bekleniyor. Bursa'nın çeşitli yerlerinden çakan şimşekler de vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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