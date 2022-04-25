Bursa'da Rumeli camiası sahurda buluştu

BURSA (İHA) - Bursa'daki Balkan ve Rumeli göçmenleri, Bursa Kosova Arnavutluk Makedonya Muhacirleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen sahur organizasyonunda buluştu.

Birliktelik ve yardımlaşma örneğinin zirvede yaşandığı mübarek ayları için Bursa Kosova Arnavutluk Makedonya Muhacirleri Kültür ve Dayanışma Derneği farklı bir organizasyona imza atı. Dernek binasında toplanan davetliler, Rumeli ezgileri eşliğinde Baruthane Mahallesi sakinlerini sahura kaldırdı. Gençler Rumeli ve Balkan yöresi halk dansla gösterisi yaptı. Gösterileri evlerinin camlarından izleyen mahalle sakinleri gençleri uzun süre alkışladı. Gruba, bazı mahalle sakinleri börek ve tatlı hediye etti. Sahur programına AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkan yardımcıları Kevser Öztürk ile Adnan Kurtuluş, Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED) yönetim kurulu üyeleri, Rumeli derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve pek çok vatandaş katıldı.

Bursa Kosova Arnavutluk Makedonya Muhacirleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin İşcan, mübarek ramazan ayı için farklı bir organizasyona imza atmak istediklerini bu nedenle sahur programı gerçekleştirdiklerini söyledi. Rumeli, Balkan ve Bursalı hemşerileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İşcan, "Yine güzel bir organizasyona imza attık. İlgi beklediğimizden de büyüktü. Bu ilgi de bizi çok mutlu etti. Coşkumuza Baruhtahe Mahallesi sakinleri de ortak oldu. Sahur organizasyonumuza katılarak bereket katan hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz" dedi. Program, dernek lokali önünde kurulan sofrada yapılan sahur ile sona erdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel