Haberler

Bursa'da Park Halindeki Otomobilin Jantından Yılan Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otomobilin jantından yaklaşık 1 metre uzunluğunda sarı ve siyah desenli bir yılan çıktı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yılan kendiliğinden janttan uzaklaştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otomobilin jantından yaklaşık 1 metre uzunluğunda sarı ve siyah desenli bir yılan çıktı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yol kenarına park edilmiş bir otomobilin jantından çıkan hareket dikkat çekti. Aracın yanından geçen bir vatandaş, jant boşluğunda hareket eden bir canlıyı fark edince hemen çevredekilere haber verdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen vatandaşlar, aracın jantından sarkan sarı ve siyah desenli yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir yılanla karşılaştı. Bazı mahalle sakinleri durumu cep telefonlarıyla kayda alırken, bazıları ise tedirgin oldu. Vatandaşlar yılanı nasıl alacağını düşünürken, kendiliğinden janttan çıkan yılan araçtan uzaklaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı

Görüntüler tedirgin etmişti! Türkiye sınırından beklenen haber geldi
Fenomen Mükremin Gezgin'in hesabına erişim engeli getirildi

Bakanlık şikayet etti, rezilliklerle gündeme gelen hesap kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.