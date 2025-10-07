Bursa'da Park Halindeki Otomobilin Jantından Yılan Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otomobilin jantından yaklaşık 1 metre uzunluğunda sarı ve siyah desenli bir yılan çıktı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yol kenarına park edilmiş bir otomobilin jantından çıkan hareket dikkat çekti. Aracın yanından geçen bir vatandaş, jant boşluğunda hareket eden bir canlıyı fark edince hemen çevredekilere haber verdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen vatandaşlar, aracın jantından sarkan sarı ve siyah desenli yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir yılanla karşılaştı. Bazı mahalle sakinleri durumu cep telefonlarıyla kayda alırken, bazıları ise tedirgin oldu. Vatandaşlar yılanı nasıl alacağını düşünürken, kendiliğinden janttan çıkan yılan araçtan uzaklaştı. - BURSA