Bursa'da Oy Kullanmaya Togg'la Gelen Bakan Varank'a Saadet Partililer Tepki Gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank’ın oy kullanmaya TOGG aracı ile gelmesine Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar tepki gösterdi. Özacar, "Seçim sürecinde propaganda aracı olarak o araç kullanıldığı için bu bir nevi propaganda sayılırdı. Hem başta siyasi iktidar yani ilgili bakanı buna duyarlı olması gerektiğini söyledim" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank'ın oy kullanmaya TOGG aracı ile gelmesine Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar tepki gösterdi. Özacar, "Seçim sürecinde propaganda aracı olarak o araç kullanıldığı için bu bir nevi propaganda sayılırdı. Hem başta siyasi iktidar yani ilgili bakanı buna duyarlı olması gerektiğini söyledim" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Mustafa Varank'ın oy kullanacağı okulun bahçesine TOGG aracıyla gelmesi tepki çekti. Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"ARACIN ORADA OLMASI PROPAGANDA AMAÇLIYDI"

"Ben sabah oyumu kullanmaya geldiğimde okulun tam önünde seçim sürecinde bir propaganda aracı olarak kullanılan TOGG aracını orada gördüm. Çok garibime geldi. Yani burada ilgili polis memurlarına sordum. Bunun burada kaldırılması gerektiğini söyledim. Bir, vatandaşları oraya tam kapı girişinde olduğu için hem vatandaşların giriş noktasında bir problem var, yığılma var. Bir diğer konu da hiçbir araç yok. Yani okulun içerisinde, okul bahçesinde hiçbir tane araç yok o araçtan başka.

Seçim sürecinde propaganda aracı olarak o araç kullanıldığı için bu bir nevi propaganda sayılırdı. Hem başta siyasi iktidar yani ilgili bakana buna duyarlı olması gerektiğini söyledim. Memur beylerin söylediği şu, dediler ki 'Sayın bakandır biz ne yapalım, kaldıramayız' dediler. Okul yönetimine gittim. Müdür Bey yerinde yoktu. Başka bir arkadaşı vardı. Ona durumu izah ettim uzun uzun. Kendisi de dedi ki 'Müdür beye direkt söylemeniz lazım'. Sınıf sınıf müdür beyi aradım. Müdür beye ulaşamadım. Bakanın burada olduğunu söylediler. Sayın Bakan'a gittim kendimi tanıttım. Sizin topluma örnek olmanız lazım. Seçim sürecinde propaganda aracı olarak kullanılan bu aracı buradan kaldırmanız gerekiyor. Okulun tam girişindedir dediğimde 'üzerinde tanıtıcı bir şey var mı' diye sordu. Ben de hayır yok dedim ama seçim sürecinde zaten bu yeterince tanıtıldı. Bir seçim propagandası olarak kullanıldı. Bu sebeple propaganda yasağı süreci var. Onu kaldırmanız gerekiyor. Bakan, 'Benim aracımdır, makam aracımdır' dedi. Dedim ki şu anda biz vatandaşız, ben oy kullanmaya geldim, siz de oy kullanmaya geldiğinizi iddia ediyorsunuz, ben oyumu kullandım, aracımı dışarı bıraktım, sizin de dışarı bırakmanız gerekiyor'. Bana söylediği 'Al sen götür' dedi. Anahtarı uzattı. O çok ayıp oldu. Aslında ben onun şoförü değilim. Onların hizmetçisi değilim. Sonra duyduk ki sadece ben değil diğer siyasi parti temsilcileri de aynı tepkiyi göstermişler ama dikkate alınmamış. Orada uzun süre kaldı. Yani bu bir propaganda amaçlıydı aracın orada olması. Sadece bakan değil, ona eşlik eden milletvekilleri de vardı. Yaklaşık bir buçuk saat kaldılar. Ondan sonra gittiler."