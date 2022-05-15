Kontrolden çıkan araç takla attı - Haberler

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Kontrolden çıkan araç takla attı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Burak Öztürk - Yerel
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Kontrolden çıkan araç takla attı BURSA (İHA)-Bursa'da düz yolda istikamet eden sürücü, başka bir otomobilin aniden önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.

Kontrolden çıkan araç takla attı

BURSA - BURSA (İHA)-Bursa'da düz yolda istikamet eden sürücü, başka bir otomobilin aniden önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza, Merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara yolunda istikamet eden sürücü, başka bir aracın aniden şerit değiştirmesinden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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