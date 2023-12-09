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Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

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Bursa'da seyir halindeki otomobilinden çıkan dumanları gören sürücü aracını sağa çekti. Otomobil, bir süre sonra alev topuna döndü. O anlar amatör kameralara yansıdı. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün idaresindeki otomobil bir anda duman atmaya başladı. Dumanları gören sürücü, aracını sağa çekerek kontak kapattı. Dumanlar bir süre sonra yerini alevlere bıraktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ile yangını söndürdü. Yangında, can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

- Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobilinden çıkan dumanları gören sürücü aracını sağa çekti. Otomobil, bir süre sonra alev topuna döndü. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün idaresindeki otomobil bir anda duman atmaya başladı. Dumanları gören sürücü, aracını sağa çekerek kontak kapattı. Dumanlar bir süre sonra yerini alevlere bıraktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ile yangını söndürdü. Yangında, can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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