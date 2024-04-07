Bursa'da Otizm Farkındalık Konvoyu Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü, Bursa Otizm Derneği ve 'Vos Garage 16' grubunun geleneksel hale getirdiği farkındalık konvoyu ile otizme dikkat çekildi. Otizmli çocuklar ve aileleri, süslenen Vosvoslarla şehir turu attı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle otizme dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal duyarlılık sağlanması hedefiyle farklı etkinlikleri hayata geçiren aileler, şehir turu etkinliğiyle moral buldu. Etkinlik çerçevesinde birbirinden renkli araçlarıyla gelen Vosvos tutkunları, Beşevler Meydanı'nda otizmli çocuklar ve aileleriyle çıktıkları yolda, unutulmaz anlar yaşadı.

Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, "Sık sık farkındalık etkinlikleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün yaptığımız şehir turunda hedefimiz insanların biraz daha dikkatini çekmektir. Biz otizmli aileler, toplum ne kadar bilinçlenirse biz de o kadar rahat ederiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Faruk Uysal, bugün otizmli çocuklar için bir araya geldiklerini belirterek, "Onların çevrelerinde yaşadıkları zorlukları iyi biliyoruz. Çevresi onları ne kadar iyi tanırsa, onların hayat içerisindeki uyumları o kadar kolay oluyor. Bakanlığımız da bu konuda bir dizi faaliyetler düzenliyor. Bakanlık tarafından da açıklandı. Artık otizmli bireylere sosyal hizmet danışmanlığı hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

Vos Garage 16 üyesi Emine Özdilli Manav ise, "Biz grup olarak farkındalık etkinliklerine destek veriyoruz. Bugünde burada otizmli çocuklarımıza destek olmak istedik. Rengarenk araçlarımızla farkımızı ortaya koymak istedik" dedi. - BURSA