Bursa'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor

Bursa'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4 gündür süren orman yangınları, yerleşim birimlerini tehdit ediyor. Yangınla mücadele eden ekipler, rüzgarın yön değiştirmesiyle zor anlar yaşarken, gece alevlerin aydınlattığı sahneler korku dolu anlara neden oldu.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4 gündür aralıksız yanan ormanlar ve yerleşim birimleri çevresindeki mücadele sürüyor. Dün gece boşaltılan Çakmak köyü civarında alevlerle mücadele ederken, rüzgarın yön değiştirmesiyle zor anlar yaşayan görevlilerin korku dolu anları kameraya yansıdı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlayan yangın 4 gündür aralıksız devam ederken, itfaiye ekiplerinden vatandaşlara, STK'lardan kamu kurum ve kuruluşlarına kadar bir çok kişi alevlerle mücadeleye katıldı. Sabahları havadan ve karadan yapılan mücadele gözler önüne serildi. Gece sadece karadan yapılan mücadelelerde ise, korku dolu anlara da sahne oldu. Çakmak köyü civarında ekipler tehlike atlattılar.

Geceyi aydınlatan alevler, biranda yön değiştirmesi mücadeleye katılanlara da korku dolu anlar yaşatıyor. İzleyenlerin yüreğini ağzına getirdiği anlar ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayda alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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