Bursa'da Orman Yangınına Müdahale 4. Gününde Devam Ediyor

Bursa'da Orman Yangınına Müdahale 4. Gününde Devam Ediyor
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar, gece gündüz demeden mücadele ediyor. Yangın bölgesinde yaşanan zorlu anlar, ekiplerin özverili çalışmalarını gözler önüne seriyor.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4'üncü gününe gelinen orman yangına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar, gece gündüz demiyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlaya ve 4 gündür aralıksız devam eden yangında, yaşanan öyle anlar var ki insanı duygularına hakim olamıyor. Orman yangını bölgesini koordine eden ekipler, 4'üncü günün sonunda da gözünü bile kırpmadan belki 10 belki 15'er dakikalık dinlenmelerle mücadelelerini sürdürüyor.

Ekiplerin hummalı çalışmaları, vatandaşların bir yerden bir yere koşturarak gitmeleri, 4 gündür yaşanan olumsuzluğa rağmen ekiplerin hummalı çalışması havadan böyle görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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