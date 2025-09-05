Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa Valiliği, Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün, ilimiz Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde, saat 13.44'te ihbarı alınan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve diğer destek ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır" denildi. - BURSA