Bursa'da Odunluktan Çıkan Yangın Apartmana Sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde odunlukta çıkan yangın apartmana ve araçlara sıçradı. Yangın sonucu apartmanın duvarı, odunluk ve 2 araç hasar gördü.

Yangın saat 15.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Ertunç Sokakta bulunan apartmanın yanındaki odunlukta meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler park halindeki elektrikli motosiklete ve 34 DY 059 plakalı kamyonete sıçradı. Yangın o sırada apartmana da sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yarım saatte söndürdüler. Yangın sonucu apartmanın yalıtımlı duvarı, park halindeki elektrikli motosiklet ile 34 DY 059 plakalı kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA