Bursa'da o yollar trafiğe kapanıyor

Bursa'da 8 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetihi'nin 697'nci yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları açıkladı.

Bursa'da 8 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetihi'nin 697'nci yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları açıkladı.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"8 Nisan Cumartesi günü 17.30 ile 19.30 saatleri arasında Tophane Saltanat Kapı önünden fetih yürüyüşü yapılacağından, Ordu Evi önünden - Temiz Caddesi Çakırhamam Kavşağı - Cemalnadir Caddesine (Zaferplaza lambalara) çıkış istikametleri, Atatürk Caddesi ve bağlantı yolları - Setbaşı istikametinden İnönü Caddesine geliş güzergahlarında tören öncesi ve tören süresince araç trafiğine kapatılacaktır. Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen vatandaşların Çekirge - Dikkaldırım- Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı- Oulu Caddesi - İzmir yolu Gençosman Kavşağı - Ankara Yolu- Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir." - BURSA