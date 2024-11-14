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Bursa'da Müzikli Alışveriş Deneyimi

Bursa'da Müzikli Alışveriş Deneyimi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir markette çalışan Serkan Durak, müşterilerini müzikle karşılayarak alışverişi eğlenceli bir hale getiriyor. Müşteriler, alışveriş yaparken dans ediyor ve renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Bursa'da bulunan bir markette, market çalışanı açtığı şarkılarla müşterilerini karşılıyor. Alışveriş için gelen müşteriler, ya halay ya da dans ederek ihtiyaçlarını karşılarken, renkli görüntüler ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ortağıyla birlikte 4 yıldır market işleten Serkan Durak, yaptığı mini konserlerle müşterilerini karşılıyor. İhtiyaçlarını karşılamak için gelen vatandaşlar ise bir yandan alışveriş yapıyor, bir yandan dans ediyor. Ortaya çıkan renkli görüntüler kameralara yansırken, İHA'ya konuşan Durak, "Bizim markette dans etmeyen alışveriş yapamaz" ifadelerini kullandı. Röportaj esnasında alışveriş yapmak için giren bir müşteri ise kendini müziğin ritmine kaptırınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

"Canı sıkılan alışverişi bahane edip geliyor"

Gelen müşterilerin yüzünün güldüğü belirten Durak, " 4 yıldır bu marketi ortağımızla işletiyoruz. Müşterilimizin yüzünü güldürmek için hareketli müzikler açıyoruz. Buraya gelen müşterinin yüzünün düşme ihtimali yok gibi bir şey. Müşterilimiz bizi tanıyarak, bilerek geliyor. Müzik açık olduğu zaman birlikte oynuyoruz, olmadığı zaman da ritmimizi kendimiz yakalıyoruz. Amacımız insanların yüzünü güldürmek. Biz bu mahallenin esnafıyız, biz onları onlarda bizi sahiplendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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