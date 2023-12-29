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Bursa'da Müşteri Cam Kapıya Çarptı

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Bursa'da bir işletmeye girmek isteyen müşteri, cam kapıyı fark edemeyince kafasını çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir işletmeye girmek isteyen müşteri, cam kapıyı fark edemeyince kafasını çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye girmek isteyen vatandaş cam kapıyı fark etmedi. İçeri girmek isteyen müşteriye kapı engel oldu. Kafasını kapıya çarpan müşteri, neye uğradığını şaşırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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