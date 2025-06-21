Bursa'da Motosikletli Polis, Yanlış Okula Giden Öğrenciyi Sınava Yetiştirdi

Bursa'da Motosikletli Polis, Yanlış Okula Giden Öğrenciyi Sınava Yetiştirdi
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Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi yanlış okula giden bir kız öğrenci, motosikletli polis memurunun hızlı müdahalesiyle sınavına son anda yetişti. Polis ekibi, öğrenciyi sınav merkezine 10 dakika kala ulaştırarak takdir topladı.

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gelen kız öğrenci, sınav merkezini karıştırınca imdadına motosikletli polis yetişti. Yanlış okula giden öğrenci, sınavın başlamasına 10 dakika kala motosikletle doğru sınav yerine götürülerek son anda sınava yetişti.

Bursa'da üniversite hayali kuran bir aday, sınav yerini karıştırınca Bursa Anadolu Lisesi'ne geldi. Yanlış okula geldiğini anlayan öğrenci büyük panik yaşadı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve görevliler, motosikletli polis ekiplerinden yardım istedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli bir polis memuru, öğrenciyi motosikletine alarak yoğun trafikte hızla sınavın yapılacağı okula götürdü. Dakikalarla yarışan ekip, sınav başlamadan 10 dakika önce öğrenciyi sınav salonuna ulaştırdı.

Polis ekiplerinin bu duyarlı ve hızlı müdahalesi çevredekiler tarafından takdirle karşılandı. Öğrenci ve ailesi, polislere teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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