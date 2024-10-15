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Bursa'da Modifiye Araçlar Şov Yaptı

Bursa'da Modifiye Araçlar Şov Yaptı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen modifiye etkinliği, 250 katılımcının yalnızca otomobillerini değil, ses sistemlerini de sergiledi. Bir araç, yüksek sesle açılan müzikle ilgi odağı olurken, yüksek desibel nedeniyle ön camı kırıldı.

Bursa'da birbirinden farklı göz alıcı araçların bulunduğu modifiye etkinliğinde 250 katılımcı araçlarını sergiledi. Etkinlikte, bir otomobil sürücüsü, aracına yaptığı ses sistemiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bursa'da modifiye tutkunları Yıldırım ilçesi Otosansit'te bir araya geldi. 250'nin üzerinde katılımcı, kendi eserlerini sergiledi. Birbirinden farklı otomobillerin arasında ses sistemiyle donatılmış bir araç ise ilgi odağı oldu. Açılan şarkılarla alanda adeta konser veren araç sahibi yüksek desibel nedeniyle de ön camı kırdı. Birçok vatandaşın dikkatini çeken araçlar kameraya yansıdı. Etkinlikle alakalı konuşan modifiye gönüllüleri, "Yaklaşık 250-300 araçla yaza veda partisi yaptık. Modifiyeye gönül vermiş arkadaşlarımız sağ olsunlar bize destek oldu. Daha güzel etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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