Bursa'da Miniklere Acil Sağlık Eğitimi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla okullarda eğitimlere başladı.

112 acil sağlık hizmetleri ve işleyişinin anlatıldığı eğitimlerde miniklere konu hakkında çeşitli bilgiler verilerek küçük yaşlardan itibaren duyarlılığın oluşması hedefleniyor. Bu çerçevede, Bursa Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri ile bir araya gelen acil sağlık hizmetleri personelleri, miniklere acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği, 112 acil çağrı merkezinin gereksiz aranmasının ne tür sonuçlar doğurduğu konusunda bilgiler aktardı.

Miniklerin büyük bir ilgiyle dinlediği eğitimlerde acil sağlık hizmetleri personeli, Sağlık Bakanlığı'nın yakın zamanda hayata koyduğu 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' uygulamasını anlatarak eğitimde öğrendiklerini evde anne babaları ile paylaşmalarını söyledi. Eğitimin ardından öğrencilere okul bahçesinde bulunan ambulans gezdirilirken, minikler ambulans hakkında merak ettiklerini sağlık personeline sordu. - BURSA