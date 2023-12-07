Bursa'da meydana gelen depremde Android kullanıcılarına uyarı gönderilemedi

Bursa'da meydana gelen depremde bazı Android işletim sistemli cep telefonu kullanıcılarına sarsıntıdan saniyeler öncesinde uyarı gönderilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vedat Deniz, 'Bizim için önemli olan depremin noktası. Bu noktadaki depremi şu anki teknoloji ile tespit etmemiz mümkün değil' dedi.

Bursa'da meydana gelen depremde bazı Android işletim sistemli cep telefonu kullanıcılarına sarsıntıdan saniyeler öncesinde uyarı gönderilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vedat Deniz, "Bizim için önemli olan depremin noktası. Bu noktadaki depremi şu anki teknoloji ile tespit etmemiz mümkün değil" dedi.

Google Android Deprem Uyarı Sistemi, 4 Aralık Pazartesi günü saat 10.42'de Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle beraber gündeme geldi. Depreme yakın bölgelerdeki bazı Android cep telefonu kullanıcılarına sarsıntıyı hissetmelerinden birkaç saniye önce çeşitli bildirimler ulaştığı iddia edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, depremi önceden tahmin etmenin günümüz teknolojisiyle mümkün olmadığını belirtti.

"Böyle bir teknoloji yok"

'Google'a ait sistemin sadece var olan depremleri bildirdiğini belirten Prof. Dr. Deniz, "Google'nin depremlerle ilgili bir uygulaması var. Fakat bu depremler öncesi erken uyarı değil, var olan depremi sadece bize söylemiş oluyor. Deprem dalgaları özellikle 'P/S' dalgaları ve yüzey dalgaları şeklinde gelir. Özellikle bu 'P/S' dalgası dediğimiz ilk ve ikinci dalgası içerisinde 'S' dalgaları esas yıkıcı depremdir. Daha önce yaptığım çalışmalar 'P' ve 'S 'dalgaları arasında 1.7 ile 2.5 katı fark var. Bu da 'P' dalgasının 2.5 kat daha hızlı gittiğini gösterir. Aslında deprem olduğu zaman 2.5 kat hızlı olan P dalgasını esas yıkıcı deprem olan S dalgası gelene kadar öğrenmiş oluyoruz. Bu da tabi birkaç saniye ile ilgili. Mesafe uzadıkça saniyeler uzayabiliyor ama bu erken uyarı sistemi diyebileceğimiz bir şey değil" dedi.

Yapılan uyarıların depremin merkez üssü için verilemeyeceğini söyleyen Deniz, "Depremin önceden olduğunu, makinenin ölçtüğü ilk önce P dalgası olduğu için bunu veriyor. Erken uyarı diye, depremi önceden tespit etmek diye bir şey yok. Bugün için böyle bir şey yapmak mümkün değil. O birkaç saniye mesafe uzadıkça bir anlamı kalmıyor. Kilometrelerce, 600 kilometre, 700 kilometre, bin kilometre uzağa gelince depremin etkisi azalmış oluyor. Bizim için önemli olan depremin noktası. Bu noktadaki depremi şu anki teknoloji ile tespit etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı. - ÇORUM