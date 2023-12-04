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Bursa'da meydana gelen deprem canlı yayında yakalandı

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Bursa'da meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depreme televizyonda canlı yayınlanan programda yakalanan gazetecilerin şaşkınlığı yüzlerinden okundu.

Bursa'da meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depreme televizyonda canlı yayınlanan programda yakalanan gazetecilerin şaşkınlığı yüzlerinden okundu.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 10.41'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde de hissedildi. Sakarya'da yayın yapan TV264'de canlı yayın sırasında yaşanan deprem paniğe sebep oldu. Her sabah yayınlanan Sabah Kahvesi programında Gazeteciler Hüseyin Can İğdir ve Sevde Yıldız canlı yayında depreme yakalandı. Kısa süreli panik yaşayan İğdir ve Yıldız'ın şaşkınlığı yüzlerinden okundu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmara Denizi Gemlik Körfezi Sakarya Bursa 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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