3 gencin havaya ateş etme anı kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 gencin havaya ateş etme anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Salih Bilal Aslan - Yerel
 - Güncelleme:

3 gencin havaya ateş etme anı kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tabancalarla etrafa ateş açan 3 şüpheli kameraya yansıdı.

3 gencin havaya ateş etme anı kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tabancalarla etrafa ateş açan 3 şüpheli kameraya yansıdı.

Olay YunusEmre mahallesinde meydana geldi. 3 genç, tabancalarıyla etrafa ateş açtılar. O anlar ise bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, magandaların yakalanması için çalışma başlattılar.

3 gencin havaya ateş etme anı kamerada

3 gencin havaya ateş etme anı kamerada

3 gencin havaya ateş etme anı kamerada

3 gencin havaya ateş etme anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title