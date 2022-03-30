3 gencin havaya ateş etme anı kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tabancalarla etrafa ateş açan 3 şüpheli kameraya yansıdı.

Olay YunusEmre mahallesinde meydana geldi. 3 genç, tabancalarıyla etrafa ateş açtılar. O anlar ise bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, magandaların yakalanması için çalışma başlattılar.