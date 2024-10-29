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Bursa'da Lise Öğrencileri Cumhuriyet İçin Türkiye Haritası Oluşturdu

Bursa'da Lise Öğrencileri Cumhuriyet İçin Türkiye Haritası Oluşturdu
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Bursa'da yüzlerce lise öğrencisi, Cumhuriyetin 101. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye haritası oluşturarak Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Öğrenciler yaklaşık 500 kişiyle koreografi yaparak dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirdi.

Bursa'da yüzlerce lise öğrencisi Cumhuriyetin 101.kuruluş yıldönümü sebebiyle Türkiye haritası oluşturdu, Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel koreografi yaptı. Okulda eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci, okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritasını oluşturdu. Harita ve içiresinde yer alan Atatürk posteri ve Türk Bayrağı dron ile görüntülendi.

Öğrencilerin oluşturduğu haritanın görüntüleri, kısa sürede büyük beğeni kazandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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