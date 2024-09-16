Bursa'da Lastiğin İçine Sıkışan Yavru Kedi İçin Seferberlik
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde lastiğin içine giren yavru kedinin miyavlaması vatandaşları harekete geçirdi. Uzun uğraşlar sonucunda lastiği sökerek kediyi kurtaran lastikçi, hayvanı serbest bıraktı.
Bursa'da lastiğin içine giren yavru kediyi çıkartmak için vatandaşlar seferber oldu.
Merkez Osmangazi ilçesinde aracın lastiğin içine giren yavru kedinin miyavlaması, herkesi ayağa kaldırdı. Tekerin içinden gelen sese yoğunlaşan vatandaşlar, ne yaptıysa yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı. Otomobilin bulunduğu yere çağrılan lastikçinin lastiği sökmesiyle birlikte yavru kedi alınarak serbest bırakıldı. - BURSA