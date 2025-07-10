Bursa'da Kurye Vantilatörle Serinlik Buldu!

Bursa'da Kurye Vantilatörle Serinlik Buldu!
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Bursa'da sıcak hava dalgası sürerken bir kuryenin motosikletinin arkasına yerleştirdiği vantilatör büyük ilgi topladı. Diğer kuryeler tarafından tebrik edilen bu yaratıcı çözüm, sosyal medyada da hızla yayıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında sıcaklar etkisini gösterirken Bursa'da bir kuryenin serinlemek için bulduğu çözüm ise büyük beğeni topladı.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği, hissedilenin ise 60 dereceleri bulduğu Bursa'da insanlar serinlemek için çeşit çeşit çözümler aradı. Kimi doldurduğu kamyon kasasında serinlemeye çalışırken, kuryenin bulduğu çözüm ise büyük alkış aldı.

Motosikletinin arkasındaki sepetinin üzerine yerleştirdiği vantilatör görenleri hayrete düşürdü. Soğuk hava üfleyen vantilatörü gören diğer kuryeler, kendisini tebrik etti. Sosyal medya da yayılan videosu ise kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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