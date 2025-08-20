Bursa'da Kreşteki Havuz Etkinliğinde Hayatını Kaybeden 4 Yaşındaki Berra Defnedildi

Bursa'da Kreşteki Havuz Etkinliğinde Hayatını Kaybeden 4 Yaşındaki Berra Defnedildi
İnegöl ilçesinde bir özel kreşte gerçekleştirilen yüzme etkinliğinde, havaleye bağlı olarak boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Berra, 7 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi gözyaşları içinde defnedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir özel kreşteki havuz etkinliğinde girdiği havuzda iddiaya göre havale nöbeti geçirip boğulma tehlikesi yaşayan ve 7 gün sonra hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuzda bulunan Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi. Havuzda boğulma tehlikesi geçiren küçük kız, durumu fark eden öğretmenleri tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Gözyaşları arasında defnedildi

Berra'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Turgutalp Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İsaören Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
