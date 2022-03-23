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Bursa'da koro şefi kalbine yenildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursa'da koro şefi kalbine yenildi

Mustafakemalpaşa'da müziğin geniş kitlelere ulaştırılmasına öncülük eden isimlerin başında gelen Türk Müziği Derneği Başkanı ve Koro Şefi Halit Tanrısever, kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Mustafakemalpaşa'da müziğin geniş kitlelere ulaştırılmasına öncülük eden isimlerin başında gelen Türk Müziği Derneği Başkanı ve Koro Şefi Halit Tanrısever, kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti.

Kızını ziyaret etmek için bir süredir ailesiyle birlikte Kayseri'de bulunan Halit Tanrısever, doğum gününden iki gün sonra 22 Mart günü geçirdiği kalp krizine yenik düştü.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde, emekli olduğu 2018 yılına kadar 16 yıl boyunca koro şefliği, genel sanat yönetmenliği ve sunuculuk yapan Tanrıser, 5'i yurt dışı olmak üzere 100'e yakın konser de sahneye çıktı. Belediye TSM Korosu ile iki kez TRT'de konser veren Halit Tanrısever, Çocuk Korosu ve Belediye Mehter Takımı'nın kuruluş çalışmalarına da öncülük etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun olan Halit Tanrısever, 2020 yılında kurucusu olduğu Mustafakemalpaşa Türk Müziği Derneği (TMD) ile son konserini geçtiğimiz yıl 11 Kasım'da Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl anısına düzenledi.

Evli ve 2 kız çocuk sahibi olan Halit Tanrısever'in cenazesi,Kayseri'dengetirilerek yarın Mustafakemalpaşa'dason yolculuğuna uğurlanacak. - BURSA

Bursa'da koro şefi kalbine yenildi

Bursa'da koro şefi kalbine yenildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi, Kayseri, Konser, Türk, Yerel, Haberler

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