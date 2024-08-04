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Bursa'da kız istemeye iş makinesi ve çekiciyle giden damat şaşkınlık yarattı

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Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinyağı ticaretiyle uğraşan Oğulcan Uysal, kız isteme törenini alışılmadık bir şekilde gerçekleştirdi. İş makinesi ve çekiciyle kız evine giden damat, mahalleliyi şaşkına çevirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde kız istemeye iş makinesi ve çekiciyle giden damat, mahalleliyi şaşkına çevirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinyağı ticaretiyle uğraşan Oğulcan Uysal, kız isteme törenini alışılmadık bir şekilde gerçekleştirdi. 26 yaşındaki gelin adayı Sena Cesur ile 5 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren Uysal, bu özel günü unutulmaz kılmak için çekici ve iş makineleriyle kız evine geldi. Sıra dışı kız isteme yolculuğu, merasime renk ve eğlence kattı. Gelin adayı Sena Cesur ve ailesi, Uysal'ın kepçe ve iş makinesiyle kapılarına gelmesini şaşkınlıkla karşılarken, mahalleli de balkon ve camlardan olan biteni izledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeytinyağı İznik Bursa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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