- Bursa'da "Kıskaç 1" uygulaması

BURSA - Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "Kıskaç 1" uygulaması yaptı. Uygulamada 223 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgusu yapılırken 14 işyeri denetlendi. Umuma açık alanlarda ve yeşil alanlarda şüpheli kişiler denetimden geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, "Kıskaç 1" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan drone ile şüpheli kişi ve mekanlar takip edildi. Yapılan uygulamada 14 umuma açık işyeri denetlerinken 6 işyerine ise idari işlem yapıldı. Denetlemelerde 223 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.