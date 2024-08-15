Bursa'da Kırtasiyeler ve Zincir Marketler Denetlendi

Bursa'da Ticaret Bakanlığı yetkilileri, vatandaşın ekonomik çıkarlarının ve sağlıklarının korunması amacıyla kırtasiyeler ile zincir marketlerde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı, 10 ilde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da katıldığı denetim, başta tüketicilerin güvenlik, ekonomik çıkar ve sağlıklarının korunması amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. - BURSA