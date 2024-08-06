Bursa'da Kayınvalidelerden Renkli Piknik
Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada çalışan kayınvalideler, günün yorgunluğunu atmak için deniz kenarında piknik yaparak eğlendi. Bir örnek kıyafet giyen kayınvalideler, hünerlerini sergiledi ve el birliğiyle hazırlanan yemeklerle renkli bir piknik geçirdi.
Bursa'da toplanan kayınvalideler, günün yorgunluğunu atmak için deniz kenarında eğlendi. Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada çalışan kayınvalideler günün yorgunluğunu atmak için deniz kenarında piknik yaptı. Bir örnek kıyafet giyen kayınvalideler hünerlerini sergiledi. Kazanlarda, büyük tepsilerde yemekler hazırladılar. El birliğiyle düzenlenen piknik renkli görüntülere sahne oldu. - BURSA