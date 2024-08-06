Bursa'da Kayınvalidelerden Renkli Piknik

Bursa'da toplanan kayınvalideler, günün yorgunluğunu atmak için deniz kenarında eğlendi. Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada çalışan kayınvalideler günün yorgunluğunu atmak için deniz kenarında piknik yaptı. Bir örnek kıyafet giyen kayınvalideler hünerlerini sergiledi. Kazanlarda, büyük tepsilerde yemekler hazırladılar. El birliğiyle düzenlenen piknik renkli görüntülere sahne oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel