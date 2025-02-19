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Bursa'da Kadınlar İçin Özel Kahvehane Büyük İlgi Gördü

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Bursa'da sadece kadınların gidebildiği bir kahvehane, açıldığı kısa sürede müdavimlerini kazandı. Kadınlar burada oyun oynayıp sohbet ederken, çocuk parkı ve okulun yakınlığı ile de popülaritesini artırdı.

Bursa'da sadece kadınların gidebildiği kadınlar kahvehanesi büyük ilgi görüyor. 1,5 ay önce açılan ve kısa sürede müdavimlerini kazanan kahvehane sadece kadınlar oyun oynayıp örgü örebiliyor. Yakınında çocuk parkı ve okul olması nedeniyle kadınların uğrak noktalarından biri haline gelen kahvehanenin ünü ise tüm Bursa'ya yayılmış durumda.

Kadınların kim zaman örgü örüp sohbet ettiği kimi zaman ise oyun oynayıp kahve çay içtiği kahvehanenin 49 yaşındaki kadın işletmecisi Filiz Günhan, "Emekli oldum. Hayalim vardı ve hayalimi gerçekleştirdim. Herkesten olumlu dönüşler aldım. Herkesin tepkisi çok güzeldi. Kadınların kendilerine zaman ayırmaya ihtiyacı olduğunu hissettim. Kadınlar eşleri gidince yalnız kalıyordu. Ben de böyle bir yer açsam diye düşündüm. Şimdi Altın günleri ve doğum günlerinde çevredeki bayanların çoğu geliyor. Burası onlar için güzel zaman geçirdikleri bir mekan oldu" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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