Bursa'da kadın sürücüden insanlık dersi - Haberler

Bursa'da kadın sürücüden insanlık dersi Bursa'da ana yoldan karşıya geçen köpeğe çarpan kadın sürücü gözyaşlarına boğulurken, arabasına koyarak veterinere götürdü. Bursa'da ana yoldan karşıya geçen köpeğe çarpan kadın sürücü gözyaşlarına boğulurken, arabasına koyarak veterinere götürdü. Olay, saat 12.00 sıralarında Bursa- İzmir yolu Özlüce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde giden sürücü aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpma sonrası aracından inen kadın köpeğin başında gözyaşı döktü. Daha sonra çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla yaralı köpeği aracına koyan sürücü, veterinere götürdü. Bu anlar bir cep telefonu kamerasına yansırken, kadın sürücünün duyarlı davranışı insanlık ölmedi dedirtti. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Yerel İzmir Bursa Yerel Haberler

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