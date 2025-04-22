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Bursa'da İki Katlı Evde Yangın Paniği

Bursa'da İki Katlı Evde Yangın Paniği
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı veya yaralanma olmadı.

Bursa'da iki katlı evde yangın paniği

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde, 2 katlı bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde elektrik kontağından başladı. Kısa sürede evi saran dumanlar çevredeki vatandaşları endişelendirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - Yerel
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