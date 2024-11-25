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Bursa'da İki Arkadaş Kar Banyosu Yaptı

Bursa'da İki Arkadaş Kar Banyosu Yaptı
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Bursa'nın Uludağ eteklerinde, iki arkadaş dondurucu soğuğa aldırış etmeksizin yarı çıplak kar banyosu yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Bursa'da iki arkadaş, dondurucu soğuğa aldırış etmeden Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaptı.

Bursa'da kar yağışı etkili oldu. Uludağ'ın eteklerinin kar tutması sebebiyle ormanlık alanda iki kafadar eğlenceyi zirveye taşıdı. Hava sıcaklığının eksi dereceleri gördüğü Kaplıkaya'da iki arkadaş, yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardı. İki kafadar yarı çıplak şekilde kara gömülürken, koşarak da spor yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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