Bursa'da Hava Sıcaklığı 35 Dereceyi Geçti, Piknik ve Deniz Sezonu Açıldı

Bursa'da Hava Sıcaklığı 35 Dereceyi Geçti, Piknik ve Deniz Sezonu Açıldı
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Bursa'da hava sıcaklığının 35 Derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar deniz ve pikniğe akın etti. Kurşunlu Plajı'nda deniz sezonu erken açılırken, ormanlık alanlardaki piknik alanları doldu taştı.

Bursa'da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyretmesi üzerine kimi piknik alanlarına, kimileri ise denize akın etti.

Bursa Kurşunlu Plajı'nda deniz sezonu erken açıldı. Hava sıcaklığının hafta sonu itibariyle 35 derecenin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler pikniğe koştu. Kimi ormanlık alanlardaki piknik alanlarını doldururken, kimileri ise deniz sezonunu açma fırsatı buldu.

Oyun alanlarına girmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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